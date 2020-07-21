نائب عن صادقون يرد على السفير البريطاني: وقاحتكم ممكن ان تمرر على العملاء والفاسدين

رد النائب عن صادقون حسن سالم، الاثنين، على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيكي، فيما خاطبه بالقول " وقاحتكم ممكن ان تمرر على العملاء والفاسدين".

وقال سالم في بيان انه "ردا على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيكي، فوقاحتكم ممكن ان تمرر على العملاء والفاسدين، لكن الاحرار يضعوا في فمكم التراب".

وطالب سالم "الخارجية العراقية لاجل كرامة وسيادة العراق باستدعاء السفير البريطاني وتوبيخه ومنعه من التدخل بشؤون العراق"، مشيرا الى ان "هذه ليست المرة الاولى التي يتدخل السفير البريطاني بالشان العراقي لكن سكوت الحكومة والخارجية غير مبرر".

وكان السفير البريطاني ستيفن هايكي، رحب بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المؤيدة لـ"عراق قوي ومستقر"، فيما أشار إلى أن "الخطوة الأولى لذلك تكمن في إنهاء الدعم الخارجي للجماعات المسلحة"