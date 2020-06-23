خبير امني: داعش الإرهابي يختبئ وسط السكان عند علمه بانطلاق عمليات عسكرية

بين الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي، ان عناصر داعش الإرهابي تختبئ بين سكان المناطق والقرى التي تحدث فيها عمليات عسكرية، مشددا على ضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات بشأن توقيت وموعد انطلاق أي عمليات امنية.

وقال الساعدي في حديث صحفي ان “العمليات العسكرية غالبا مايتم خلالها العثور على اعتدة وعجلات ومضافات إرهابية في المناطق التي تجري فيها تلك العمليات”.

وأضاف ان “عمليات الاعتقال وقتل الإرهابيين تحدث بنسبة قليلة جدا خلال العمليات العسكرية بسبب علم الإرهابيين بموعد وتوقيت انطلاق العمليات”، لافتا الى ان “العناصر الإرهابية تجد ملاذات امنة لها وتنتشر وسط سكان القرى والارياف والمناطق السكنية”.

وشدد على ضرورة عدم الإفصاح عن أي عمليات عسكرية وخاصة مايتعلق بالزمان والمكان، وتنفيذها بشكل مباغت بشكل لايتيح لتلك العناصر الاجرامية الهروب والتغلغل وسط سكان المناطق والقرى”.