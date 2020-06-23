محلل سياسي يحذر من صفقة أميركية لابقاء قواتها في العراق مقابل ادامة وجود الكاظمي بالسلطة

حذر المحلل السياسي سعد الكعبي من صفقة أميركية قد يتم اللجوء اليها لابقاء القوات الأميركية في العراق مقابل ادامة وجود الكاظمي في السلطة، لافتا الى ان السنة والاكراد يؤيدون البقاء الأميركي وسيقفون الى جانب هذه الصفقة مقابل منحهم مزيدا من السيطرة على مقاليد الحكم.

وقال الكعبي في حديث صحفي ان “اميركا بدأت مفاوضاتها بعد تسلم مصطفى الكاظمي مقاليد الحكم في العراق بشكل مباشر، في مسعى مخطط له مسبقا لابرام اتفاق جديد بشأن إبقاء قواتها في العراق”.

وأضاف ان “المفاوضات لن تنته قبل اجراء اجتماعات عدة مع الجانب العراقي في فترات متباعدة، بهدف التباحث خلف الكواليس مع بعض الأطراف السياسية المؤيدة للوجود الأميركي”.

وبين ان “واشنطن قد تلجأ الى عقد صفقة مع الكاظمي والكتل المؤيدة لوجود قواتها في العراق مقابل ادامة وجود رئيس الحكومة في السلطة واستمراره ومنح المؤيدين لوجود قواتها مزيدا من السلطة في البلاد”.