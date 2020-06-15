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لاتمتلك خزيناً استراتيجياً للطوارئ.. ملفات "فساد" وزارة التجارة أمام انظار الكاظمي


دعا عضو في مجلس النواب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التحقيق في ملفات فساد وزارة التجارة، مشيرا الى "تلكؤ" توزيع مفردات البطاقة التموينية وخلو مخازن الوزارة من الخزين الاستراتيجي لاوقات الطوارئ.

وقال النائب عدي الشعلان ابو الجون، في حديث صحفي إن "العراق وفي هذه الظروف الصعبة من ازمات صحية واقتصادية، بامس الحاجة الى خزين إستراتيجي من المواد الغذائية الاساسية وخاصة الحنطة والرز"، مبينا أن "ما حصل ونتيجة صفقات الفساد السابقة كالرز المتعفن وغيرها فأن وزارة التجارة بدأت بالتلكؤ نتيجة لتلك الصفقات".

واضاف "اننا كنا نتمنى وخلال مراحل مكافحة الفساد والحديث عن الاصلاح ان يتم التصدي لملفات الفساد في هذه الوزارة المهمة، لكن ما نراه ان جميع الفاسدين ما زالوا يتنعمون بخيرات العراق التي سرقوها واصبح المواطن البسيط هو الضحية لهذا الفساد".

وتابع، ان "الكاظمي وحيث اشار ضمن برنامجه الحكومي لمكافحة منابع الفساد، فانه مطالب اليوم بتشكيل لجنة خاصة وعلى اعلى المستويات لفتح جميع الملفات السابقة التي تشوبها حالة فساد او هدر للمال العام بغية احالة المتورطين فيها الى القضاء واعادة المال العام في هذا الوقت الصعب"

وبحسب مراقبين فأنه رغم التخصيصات المالية الكبيرة ل‍وزارة التجارة على مدى السنوات الماضية، إلا أن المواطن مازال يستلم في الحصة التموينية "التمن معفن والطحين الردئ"، مع تأخر واضح لمواد "الزيت والسكر" لعدة اشهر، دون وجود لاي مواد اخرى .

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لاتمتلك خزيناً استراتيجياً للطوارئ.. ملفات "فساد" وزارة التجارة أمام انظار الكاظمي
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