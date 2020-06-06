المفوضية تتحدث عن التعاقد على اجهزة التصويت وتؤكد: لانزكي الذين كُلفوا بمناصب جديدة

اكدت مفوضية الانتخابات، السبت، انها لم تبرم اي عقد حتى الان بشأن الأجهزة الألكترونية المستخدمة في عمليات التصويت، فيما اشارت الى انها لاتزكي الذين كُلفوا بمناصب الإدارات الجديدة.

وقالت المفوضية في بيان ان "مجلس المفوضين الجديد لم يبرم أي عقد لحد الآن مع أية جهة"، مبينا ان "مجلس المفوضين شكل لجنة من أعضائه لتدقيق العقود المبرمة سابقاً بين المفوضية والشركات المصنعة للأجهزة الألكترونية المستخدمة في عمليات التصويت والتحقق والعد والفرز وتسريع النتائج".

واضافت ان ذلك بعد أن شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية و تقنية وأمنية برئاسة أحد أعضاء مجلس المفوضين الجديد تتولى إحالة المتطلبات التقنية للعملية الانتخابية الى شركة فاحصة متخصصة لفحص برامجيات الأجهزة والوسائط الناقلة المستخدمة في الانتخابات القادمة".

وكان مجلس المفوضين قد التقى في وقت سابق بفريق الشركة الكورية المصنعة لأجهزة التحقق الالكتروني وتسريع النتائج بحضور ممثلين عن بعثة الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية (‫UNAMI) ‬والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (‫USAID‬) وتم خلال اللقاء بحث العديد من الجوانب الفنية التي من شأنها تطوير وتحديث الأجهزة .

وخلال ذلك قدم رئيس الفريق الكوري عرضاً حياً لمحاكاة عملية في استخدام جهاز التحقق الالكتروني وتسريع النتائج.