خبير في الدستور يقدم نصيحة الى رئيسِ الوزراءِ المُكلَّف

قدم الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، الجمعة، نصيحة الى إلى رئيسِ الوزراءِ المُكلَّف "أيِّ مُكلَّفٍ".

وجاء في بيان صحفي للياسري، إنه ينصح رئيس الوزراء المكلف "أي مكلف" بأن "ليسَ مِن شأنِ المُكلَّفِ إلقاءُ الُخطبِ، ولا إجراءُ اللقاءاتِ التلفزيونيةِ، ولا اللقاءُ بسفراءِ الدولِ الأجنبيةِ ، ولا الاجتماعُ ببعضِ وزراءِ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ ووزاراتها،ولا الحديثُ عن منهاجهِ الحكومي .."،

مبينا أن هذه "بدعةٌ سيئةٌ تُنبئُ عن قِلَّةِ الخبرةِ ، وعدمِ إدراكِ وضعِ التكليف ؛ فالمُكلَّفُ ليسَ برئيسِ وزراء مِن الناحيةِ الدستوريةِ ، والإخفاقُ محتملٌ لكلِّ مُكلَّفٍ !!!".

واضاف الياسري إنَّ "كلَّ ما على المُكلَّفِ القيام به يتمثَّلُ بالسعيِ الحثيثِ لتأليفِ الوزراةِ ابان المدةِ الدستوريةِ ، بعيداً عن الضجيجِ الإعلامي ، وبعدَ ذلكَ نيل ثقةِ البرلمان ؛ فإذا حازَ ذلكَ بَدَأ بمشروعهِ ومنهاجهِ ولقاءاتهِ وخطاباتهِ ..".