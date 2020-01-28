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اغلاق مكتب قناة دجلة الفضائية في بغداد بامر قضائي


قامت قوة أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، باغلاق مكتب قناة دجلة الفضائية بالعاصمة بغداد، وقامت بإخراج الموظفين من المقر وإغلاقه، وفق مصدر أمني محلي.

وقال مصدر أمني -فضل عدم الإفصاح عن هويته- إن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، داهمت مقر القناة  فجر الثلاثاء، وأخرجت الموظفين وأغلقت المقر.

ويأتي إغلاق مكتب قناة دجلة في بغداد بعد قرار الحكومة الأردنية إيقاف عمل القناة لمدة شهر في العاصمة عمّان، مقرها الرئيسي.

وقالت هيئة الإعلام في الأردن ان القناة خالفت أحكام قانون تجديد رخصة البرامج التلفزيونية، إلا أن القناة استمرت بالبث من بغداد بتردد آخر، وذلك حتى الساعة (00:30) بعد منتصف الليلة الماضية

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