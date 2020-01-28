نائب بالفتح: هناك من يستغل التظاهرات لاشعال فتنة .. تداركوا الأمر سريعا

حذر النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي آمرلي، الثلاثاء، من وجود جهات تعمل على استغلال التظاهرات من اجل اشعال فتنة جديدة في البلاد، داعيا الى ضرورة تدراك الامر سريعا قبل فوات الأوان.

وقال آمرلي في تصريح صحفي إن “البلاد تمر بأزمة بمعنطف كبير حيث يحاول البعض استغلال التظاهرات لإشعال فتنة جديدة”، داعيا القوى السياسية إلى “تدارك الأمر قبل فوات الأوان “.

وأضاف، أن “جميع القوى السياسية معنية بتدارك الامور قبل فوات الأوان في اختيار شخصية غير جدلية لعبور المرحلة الحالية”.

وأشار إلى أن “البعض يحاول التهرب من المسؤولية ورمي الكرة في ملعب الاخرين”، لافتا إلى أن “جميع القوى عليها تحمل المسؤولية تجاه ترشيح شخصية قادرة على إدارة البلاد خلال فترة انتقالية”.