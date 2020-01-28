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نائب سابق يكشف عن ثلاثة سيناريوهات للإقليم السني: مقايضة الوحدة بالوجود الأميركي


كشف النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الثلاثاء، عن ثلاثة سيناريوهات وراء طرح مشروع الإقليم السني في العراق، مشيرا إلى أن احدى السيناريوهات تقضي بمقايضة وحدة العراق بالتواجد العسكري الأميركي.

وقال اللويزي في تصريح صحفي إن “إعادة طرح مشروع الإقليم السني مجددا محاولة لاستغلاله كورقة ابتزاز وضغط سياسي فيما يتعلق بالملفات الحالية وابرزها موضوع التواجد العسكري الأميركي”، مبينا أن “اميركا تريد من الإقليم السني ان يكون ورقة ضغط لمقايضة بقاء العراق موحدا بإبقاء قواتها في البلاد”.

وأضاف اللويزي، أن “موضوع الإقليم السني ورقة ضغط سياسية أيضا من اجل استحصال المزيد من الوزارات والمكاسب خلال تشكيل الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أن “الإقليم السني له علاقة كذلك بموضوع صفقة القرن التي يعتزم ترامب طرحها قريبا”.

وكانت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية كشفت، عن تفاصيل مثيرة بشأن الإقليم السني المزمع اقامته في منطقة غرب العراق، مؤكدة أن ثلاثة اجتماعات عقدت برعاية سعودية وحضور أميركي إسرائيلي لانضاج المشروع. 

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