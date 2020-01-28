عضو بالأمن النيابية يحذر من خطورة عدم تفتيش الطائرات الامريكية

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الثلاثاء، من خطورة عدم تفتيش الطائرات الامريكية داخل البلاد.

وقال عليوي في تصريح صحفي ان” الطائرات الامريكية العسكرية القادمة من سوريا الى بعض القواعد في العراق وخاصة شينوك لايجري تفتيشها وهذا امر بالغ الخطورة ونعتبره انتهاك للسيادة الوطنية كونها مثير للكثير من علامات الاستفهام”.

واضاف عليوي،ان “علاقة امريكا بتنظيم داعش الارهابي معروفة للراي العام الدولي وقدمت له الكثير من سبل الدعم مؤكدا ضرورة الانتباه لخطورة رحلات تلك الطائرات واهمية تفتيش ما تحتويه بدقة لان بقاء الامور على حالها تمثل تهديد للامن الوطني”.