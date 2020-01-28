في تدخل سافر في شؤون العراق ،، وزير الخارجية السعودي: لا نريد خروج القوات الأميركية من العراق

أعلن وزير الخارجية المدعو فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن معارضة بلاده مغادرة القوات الأمريكية للعراق، لافتا إلى أن خروج هذه القوات سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمنا.

وقال بن فرحان في حوار مع قناة “CNN” الأميركية إن “الوجود الأمريكي في المنطقة لعب دورا مهما في هزيمة داعش وكانت مفتاحا في منع الجماعة الإرهابية من الظهور مجددا”، على حد قوله.

وأضاف: “أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا بأنها حليف موثوق للمملكة وهذا الأمر هو ذاته فيما يتعلق بإدارة ترامب”،

مؤكدا بالقول: “نعمل بصورة جيدة مع الرئيس ترامب ووزارة الخارجية (الأمريكية) والبنتاغون وننسق في مسائل الأمن بالمنطقة”.

وأشار بن فرحان إلى أن “السعودية ستستمر بدعوة إيران إلى التصرف بطريقة تدعم الاستقرار في المنطقة”.