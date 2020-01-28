نائب عن ذي قار : مؤامرة تقودها السعودية لتهريب السجناء من المحافظة

كشف النائب عن محافظة ذي قار، عبد الأمير تعيبان الدبي، الاثنين، عن مؤامرة تحاك من قبل الرياض لتهريب السجناء السعوديين المودعين في سجن الحوت بالمحافظة.

وقال الدبي في تصريح صحفي إن “السعودية تقود مؤامرة لاثارة الفوضى في مدينة الناصرية من اجل تهريب السجناء السعوديين من محافظة ذي قار”.

واشار الى ان “السعودية وامريكا ودول اخرى تعطي اموالا ضخمة لعصابات الجوكر لاحداث مزيد من الفوضى في محافظة ذي قار”.

وكان مسلحون يستقلون سيارات مدنية هاجموا الليلة الماضية ساحة الحبوبي التي تعد الساحة المركزية للاحتجاجات في ذي قار، وأطلقوا النار على المتظاهرين المعتصمين، ما تسبب باستشهاد واصابة عدد من المتظاهرين، قبل أن يضرموا النار بخيام المعتصمين والمحالّ التجارية والأملاك العامة والخاصة بمحيط الساحة.