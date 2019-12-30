الكشف بالتفاصيل عن فساد منحة المليون دينار المخصصة للنازحين

كشف مصدر سياسي، الاثنين، تفاصيل فساد منحة المليون دينار المخصصة للنازحين، وفيما بين ان كرفانات بـ 10 مليارات دينار تهاوت مع الرياح، اكد تسلم أشخاص المنحة رغم كونهم غير نازحين.

وقال المصدر في حديث صحفي ، انه "رغم إعلان الحكومة العراقيَّة النصر النهائيَّ على داعش الإرهابيِّ، وتحرير المناطق التي سيطر عليها إبَّان 2014-2017، لكنَّ العديد من النازحين لم يعودوا إلى مناطق سكناهم، بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفتها الحكومة العراقيَّة، التي وصلت إلى 1000 مليار دينار على ملف النازحين الذي تولى إدارته مسؤولٌ حكوميٌّ رفيعٌ جداً عام 2014".

وطالب المصدر "الجهات القضائية والرقابية بالكشف عن تفاصيل حالات التزوير والفساد التي شابته، لاسيما أن الجهات الرقابية قد حققت بقرابة 20 قضية أحِيلَ قسم منها إلى القضاء، فيما أُغلِقَت أخرى؛ لعدم كفاية الأدلة"،

مشيرا الى "وجود قرابة (19) ألف بصمة لا تحتوي مميزات واضحة في عملية صرف منح للنازحين وأكثر من 3500 بصمة مكررة في عدد من مدن الأنبار، فضلاً عن أن صرف مبلغ مليون دينار للنازحين في بابل فضح وجود أكثر من 500 بصمة أصابع لا تحتوي على مميزات واضحة وكافية لإجراء المضاهاة".