استخبارات كتائب حزب الله: ليعلم ترامب انه سيدفع الثمن غاليا في العراق

قالت استخبارات كتائب حزب الله، الاثنين، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيدفع الثمن غاليا في العراق والبلدان التي تتواجد فيها قواته.

وذكرت استخبارات الكتائب في بيان، "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث ألية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الاميركية بحق ابناء الحشد الشعبي".

وأضافت، "معركتنا اليوم مع اميركا ومرتزقتها باتت مفتوحة على كل الاحتمالات ولا خيار لنا سوى المواجهة، وليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من ابناء الحشد الشعبي".

وتابعت، "ليعلم ترامب انه سيدفع الثمن غاليا في العراق والبلدان التي تتواجد فيها قواته المجرمة".