المتحدث باسم كتائب حزب الله: الرد على اميركا سيكون بحجم عقيدتنا

علق المتحدث باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، الاثنين، على استهداف مقار الحشد الشعبي في القائم.

وقال الحسيني في منشور له على فيسبوك بشأن استهداف مقار الحشد، "لمن يسألُ عن الرد، فسيكون بحجم عقيدتنا".

وكانت قيادة العمليات المشتركة اصدرت، الأحد (29 كانون الأول 2019) بياناً عن ضربات مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي، في قضاء القائم، فيما أكدت استشهاد واصابة عدد من منتسبيه الابرار

وذكرت القيادة، في بيان، أنه "في تمام الساعة السابعة مساء الاحد تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية أمريكية أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلاً من منتسبي اللواء كأخبار أولى" .

قبل ذلك، أعلن الحشد الشعبي، أن طائرات أميركية مسيرة، استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر موقع الحشد الشعبي، في بيان، أن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "القصف أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي"،