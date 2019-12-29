العصائب: الوجود العسكري ‏الأمريكي صار عبئاً على الدولة ‏العراقية

دعت حركة عصائب اهل الحق، مساء الاحد، القوى السياسية ‏إلى وحدة الصف وتجاوز الخلافات وتخطي الأزمات، مشددة ‏على أن الوجود العسكري ‏الأمريكي صار "عبئاً على الدولة ‏العراقية".‏

‎ ‎وقالت في بيان لها "ندين وبشدة ‏العدوان الامريكي الغاشم على مواقع استهدفت لواء 45 ‏للحشد الشعبي في غرب الانبار أدى إلى إستشهاد ثلة من ‏المجاهدين المرابطين على الحدود السورية من أبناء الحشد ‏الشعبي".‏‎ ‎

واضافت أن "إستمرار الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية ‏يتطلب الوقوف بشحاعةٍ وصلابة أمام هذه التصرفات المنفلتة ‏التي تؤكد بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها ‏في أمن الشعوب والسعي لزعزعة الإستقرار في البلدان ‏الآمنة"‏‎.‎

واشارت إلى أن "هذه الإعتداءات هي إستمرار للإعتداءات ‏السابقة التي قام بها العدو الإسرائيلي لمقرات فصائل الحشد ‏الشعبي وهي دليل على أن العدو جبهة واحدة"، داعية ‏‏"القوى السياسية الوطنية إلى وحدة الصف أمام هذا العدوان ‏الجبان وتجاوز الخلافات والعمل على تخطي العقبات ‏والأزمات التي تفسح".‏

وتابعت حركة العصائب بيانها بالقول "نحن نعتقد أن الوجود ‏العسكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية بل صار ‏مصدراً لتهديد واعتداء على قواتنا المساحة وأجهزتنا ‏الأمنية"، مشددة "أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي لإخراجه ‏بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن ‏وإستقرار عراقنا الحبيب"‏‎.‎

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.