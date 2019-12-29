الحشد الشعبي يعلن تفاصيل القصف الأميركي على مواقعه ‏في الأنبار‎ ‎

أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد ‏كاظم الربيعاوي، الأحد، عن تفاصيل القصف الأميركي الذي ‏استهدف مواقع لقوات الحشد غربي الأنبار، مؤكدا أن ‏الحصيلة الأولية بلغت عشرات الشهداء والجرحى‎.‎

وقال الربيعاوي في بيان صحفي ، إنه "في تمام الساعة 7.45 من مساء اليوم الاثنين ‏‏(29 – 12 – 2019) تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة ‏للحشد الشعبي في الانبار وموقع اللواءين 45 و46 في ‏الحشد الشعبي الى عدوان أميركي بواسطة طائرات مسيرة"، ‏مبينا أن "الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط ‏الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي‎".‎

وأضاف الربيعاوي، أن "الحصيلة الأولية للعدوان بلغت ‏عشرات الشهداء والجرحى"، مشيرا إلى أن "عمليات الانقاذ ‏مستمرة والتي تتضمن اخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء ‏واطفاء النيران بمشاركة فرق الدفاع المدني في قضاء القائم ‏ومفارز طبابة الحشد الشعبي‎".‎