كتائب حزب الله المجاهدة تعلق على قصف مقرها: يجب طرد العدو الامريكي

ردت كتائب حزب الله المجاهدة ، الاحد، على القصف الامريكي الاجرامي الذي استهدف احد مقارها، فيما شددت على ضرورة "طرد العدو الامريكي".

وقالت الكتائب في بيان ردا على القصف الامريكي الاجرامي الذي استهدف احد مواقعها بالعراق ان "على القوات العسكرية والامنية والقواعد الشعبية والوطنية طرد العدو الاميركي في صفحة جديدة من صفحات العزة والاباء".

واضافت ان "غربان الشر الاميركية نفذت عدوانا مبيتا استهدف ابناءنا المدافعين عن الحدود الغربية"، لافتا الى ان "العدوان الاميركي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 شهيدا