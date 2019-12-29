السفارة الاميركية في بغداد تخلي عشرات الموظفين المدنيين

ذكرت وسائل اعلامية، الاحد، ان السفارة الاميركية في بغداد اخلت عشرات الموظفين المدنيين.

ونشرت المصادر خبرا عاجلا تضمن ان "السفارة الاميركية في بغداد اخلت عشرات الموظفين المدنيين".

ونقلت المصادر عن بيان للسفارة قوله ان "عملية اجلاء الموظفين تمت قبل ايام".

الا ان مصدرا امنيا اكد "عدم صحة هذه المعلومات"، ودعا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومات".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت عدوانا بثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 شهيدا