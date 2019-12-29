عبد المهدي يبلغ وزير الدفاع الامريكي رفضه الشديد قصفه مواقع الحشد الشعبي

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ وزير الدفاع الامريكي رفضه الشديد قصفه مواقع الحشد الشعبي.

وقال خلف لوكالة الانباء العراقية ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر رفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي".

واكد عبد المهدي بحسب خلف انه "سبق ان اكدنا رفضنا لاي عمل منفرد تقوم به قوى التحالف او اي قوى اخرى داخل العراق"، لافتا الى "اننا نعتبره انتهاكا للسيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يهدد امن العراق والمنطقة".

وتابع خلف ان "عبد المهدي وجه بعقد اجتماع طارىء للمجلس الوزاري للأمن الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية العراقيين وحفظ امن وسيادة العراق"، موضحا انه "ابلغ العمليات المشتركة بمنع اي عمل انفرادي بري او جوي بدون موافقة الحكومة العراقية".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت قبل قليل ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 قتيلا.