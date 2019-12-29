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الحشد الشعبي: طائرات أميركية مسيرة قصفت مواقع للحشد غربي الأنبار


اعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن قيام طائرات أميركية مسيرة باستهداف مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد في بيان، إن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء اليوم، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار"

وأضاف أن "القصف اسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي"، مبيناً أن "القصف مازال مستمراً"

وكان مصدر امني في محافظة الانبار قد افاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، باندلاع نيران قرب سيطرة القائم غربي المحافظة.

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