العمليات المشتركة تعلن انطلاق عملية ارادة النصر الثامنة

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمسة مراحل.

وقال نائب قائد العمليات الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثامنة من عملية أرادة النصر من خمسة محاور"، مبينا ان "المحور الأول كان لقيادة عمليات نينوى، فيما كان المحور الثاني لقيادة عمليات الجزيرة".

واضاف ان "المحور الثالث لقيادة عمليات صلاح الدين والمحور الرابع لقيادة عمليات ديالى والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك"،

لافتا الى ان "المحور الأول استركت فيه القطعات لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين ."

واكد يارالله ان "المحور الثاني اشتركت فيها قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30"، لافتا الى ان "المحور الثالث اشتركت فيه قطعات لواء المشاة 91 وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين".