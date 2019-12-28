وزير البلديات يكشف حقيقة اعتقال مواطن على خلفية دعوى اقامها البارزاني ضده

كشف وزير الاعمار والبلديات بنگين ريكاني، السبت، حقيقة رفع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني دعوى قضائية ضد مواطن من أهالي الديوانية، واحتجازه من قبل القوات الامنية في مطار النجف.

وقال ريكاني في بيان إن "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده توقيف المواطن حسن عباس عليوي في مطار النجف بناءً على مذكرة قبض صادرة من اربيل بدعوى رفعها مسعود بارزاني".

وأضاف "وبعد الاتصال به (بارزاني) انفي نفياً قاطعاً خبر اقامة اية دعوى من قبله او مكتبه".

وتعهد وزير الاعمار بـ"التدخل لاقناع المشتكي (بعد اعلامه من قبل المعنيين بالامر) في التناول عن الدعوى ان الموضوع كما يقال"، على حد تعبيره.