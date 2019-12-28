عمليات سامراء: تفجير 14 عبوة قمعية من مخلفات داعش بجزيرة مكيشيفة

اعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، عن تفجير 14 عبوة قمعية من مخلفات داعش في جزيرة مكيشيفة.

وذكرت القيادة في بيان، إن "ابطال عمليات سامراء ومن خلال واجب تفتيش وتطهير لجزيرة مكيشيفة، تمكنت من العثور على ١٤ عبوة قمعية محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم اتلافهن تحت السيطرة".

واضافت، ان " فوج الطوارئ الخامس شرطة صلاح الدين من خلال دورية في منطقة الشطيط، تمكن من العثور على عبوة ناسفة نمساوية الصنع من مخلفات داعش الارهابي".