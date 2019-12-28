الحشد والقوات الأمنية يؤكدان استعدادهما لأي طارئ في كركوك

أكد مسؤول عمليات الشمال في الحشد الشعبي يلماز النجار وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن سعد عاتي الحربية، السبت، ان قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية مستعدتان لأي طارئ بكركوك.

وذكر بيان للحشد ان "مسؤول عمليات الشمال في الحشد الشعبي يلماز النجار ومعاونه الحاج أبو مصطفى الامامي استقبلا قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن سعد عاتي الحربية ونائبه الحاج ابو ثائر البشيري".

وأضاف ان "الطرفين بحثا الأوضاع الأمنية بشكل عام ووضع كركوك بشكل خاص وأكدا ان القوات المسيطرة على كركوك مستعدة لأي طارئ يهدد أمن المنطقة"، مشددين على ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في خدمة أهالي كركوك عامة".