الخارجية تفتح باب التقديم في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسي

اعلنت وزارة الخارجية، السبت، فتح باب التقديم للانخراط في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسيّ.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان، ان "الوزارة فتحت باب التقديم للانخراط في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسيّ"، مبينا ان "التقديم يكون ألكترونيّاً عبر استمارة مُعَدَّة لهذا الغرض"

واضاف، ان "التحصيل الدراسيّ المطلوب هو شهادة جامعيّة أوّليّة، أو أعلى، أو ما يُعادِلهما وفق تخصُّصات مُحدَّدة"،

لافتا الى ان "التخصُّصات الأكاديميّة المطلوبة هي العلوم السياسيّة، والقانون، واللغات الرسميّة في الأمم المتحدة من كليات: {الآداب، والترجمة، والتربية}، والصحافة من كلية الإعلام، والإدارة، والاقتصاد، والإحصاء من كلية الإدارة والاقتصاد، والتاريخ من كليات: الآداب، والتربية، والتربية الأساسيّة".

واوضح الصحاف، ان "المتقدمين ممّن تنطبق عليهم الشُرُوط يخضعون إلى اختبار تفاعليّ، ومقابلة"، مشيرا الى ان "الاختبار التفاعليّ يتضمّن أسئلة في اللغة الإنكليزيّة، والثقافة العامّة، والثقافة السياسيَّة والدبلوماسيّة، والمعلومات التاريخيّة".