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خبير: رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض مرشح الكتلة الأكبر


أكد الخبير القانوني، حسن الياسري، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض تكليف مرشح الكتلة الأكبر.

وقال الياسري في بيان إن "الالتزام الدستوري لرئيس الجمهورية بصدد التكليف من الناحية الدستورية المجردة، وبعيداً عن المواقف السياسية والعاطفية، لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تكليف إلا من ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عدداً".

وأضاف: "وعند اعتراضه على المرشح وعدم قناعته به فلا يملك دستورياً صلاحية رفض تكليفه البتة، وليس أمامه من سبيل سوى التكليف إذعاناً لحكم الدستور، ثم يمكنه من بعد ذلك تقديم استقالته- وليس الإعلان عن الاستعداد للاستقالة- احتجاجاً على المرشح المكلف وانتصاراً للجماهير".

وبين: "وحينئذٍ يكون قد عمل بضميره، والتزم بالدستور بحسب اليمين التي أقسم بها، وأرضى الجماهير، ولم يرتكب خرقا دستوريا!! وبخلاف ذلك فالخرق قائم لا محالة، وتلك حقيقةٌ دستورية بعيدة عن الشحن العاطفي وعن المواقف السياسية المسبقة".

وكان رئيس الجمهورية، أعلن أمس الأول الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.

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خبير: رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض مرشح الكتلة الأكبر
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