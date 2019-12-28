طيران الجيش يستهدف 4 مناطق تضم مضافات لداعش بين ديالى وصلاح الدين

أفاد رئيس مجلس ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) في محافظة ديالى، محمد ضيفان العبيدي، السبت (28 كانون الأول 2019)، بأن طيران الجيش قصف، 4 مناق حدودية تقع بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال العبيدي في حديث صحفي إن "قوات الجيش، بالإضافة الى الطيران الحربي، قصف بشكل مركز مناطق سبيعات والميتة والبو جمعة ورميدات على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ".

وأضاف، ان "القصف استهدف مضافات داعش الارهابي تحت الأرض، وتجمعات لبعض خلاياه النائمة".

واردف، أن "تحركات التنظيم في تلك المناطق ازدادت في الآونة الاخيرة ما يستدعي التحرك عسكريا كونها مناطق لها خطورة على ديالى وصلاح الدين في ان واحد".