الدفاع توضح بشأن حريق اندلع داخل مبناها: لا توجد خسائر بشرية ولا داعي للتهويل

أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحاً بشأن حريق اندلع في "مخبز مطعم المراتب" في الوزارة مساء أمس، وفيما أكدت أنه لم يسفر عن أضرار بشرية، شددت على ضرورة "عدم تهويل" الحادث.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، في بيان ، إن "حريقا اندلع، عصر أمس، في مخبز مطعم المراتب في الوزارة، الكائن على نهر دجلة، ولم يسفر عن خسائر بشرية، أنما تسبب بأضرار في المخبز".

وأضاف، أن "الحريق تمت السيطرة عليه، ولا داعي للتهويل".

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو لحادث حريق، قالت انه اندلع في مقر وزارة الدفاع.