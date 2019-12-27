العتبة الحسينية توضح حقيقة انتساب شخص يحمل هوية كفيل موكب حسيني انتشرت صوره بمواقع التواصل

نفت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ان يكون الشخص الذي نشرت صوره وهويته في مواقع التواصل الاجتماعي اول امس الاربعاء منتسبا للعتبات المقدسة وان الهوية المنشوره معه هي لكفلاء المواكب والهيئات الحسينية وليست هوية انتساب

وقالت العتبة الحسينية في بيان مقتضب ان العتبة تنفي وجود اي صلة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لاحد الاشخاص يوم امس الاربعاء وان الهوية التعرفية المنشورة تصدر لكفلاء المواكب والهيئات الحسينية وليست هوية انتساب للعتبتين الحسينية والعباسية.