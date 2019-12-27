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اللواء خلف يوجه رسالة للمتظاهرين ويدعوهم للمساعدة في القبض على المخربين


وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، رسالة إلى المتظاهرين، داعياً إياهم إلى المساعدة في القبض على المخربين.

وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "على المتظاهرين مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات".

وأضاف أن "القوات الأمنية مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمن لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات وبغداد".

وطالب خلف، "المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلاً عن تخريب المحال التجارية، لأن هذا ليس بمتظاهر فهو من المؤكد مخرب".

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اللواء خلف يوجه رسالة للمتظاهرين ويدعوهم للمساعدة في القبض على المخربين
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