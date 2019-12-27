الفتح: امريكا تسعى لتشكيل حكومة تلبي تطلعاتها وتنفذ سياساتها

أوضحت النائب عن تحالف الفتح سهام الموسوي، الجمعة، ان اميركا تقود مخططا تمكن من اسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وتسعى من خلاله للمجيء بحكومة تلبي تطلعاتها وتنفذ سياساتها، مبينة ان أي مرشح سيقدمه تحالف البناء سيتم رفضه حتى وان كان مستقلا بسبب المخططات الأميركية.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي ان “أي مرشح من البناء سيرفض حتى وان كان مستقلا، لان الاميركان لن يقبلو به، إضافة الى رفض بعض الجهات الشيعية الأخرى”.

وأضافت ان “اميركا تسعى للمجيء بمرشح يلبي طموحاتها وينفذ رغباتها، من اجل تسيير المرحلة المقبلة”.

وأوضحت ان “الجانب الأميركي يحاول بشتى الطرق المجيء برئيس وزراء يستهدف الحشد الشعبي كمؤسسة، وهناك بعض الأطراف الشيعية تتعاون بهذا الاتجاه”.

وبينت ان “الدستور لاينص على ان يكون اختيار رئيس الوزراء بيد الشعب، وفي الوقت ذاته فأن هناك برلمان يمثل هذا الشعب، وبالتالي لايمكن دستوريا ان يقوم الشعب باختيار الشخصيات التي تتولى رئاسة الوزراء”.

وحذرت الموسوي من “الذهاب الى نفق مظلم تسعى اليه جهات دولية وترسم له مخططات”، لافتة الى ان “اميركا عملت على اسقاط عادل عبد المهدي كونه لم يتماشى مع توجهاتها وتعاقد مع الصين ورفض صفقة القرن”.

وأكدت ان “اميركا سعت الى تغيير نظام الحكم وكسر الإرادة من اجل تكوين حكومة تلبي مصالحها وتعمل وفق سياساتها”.