القوات الامنية تداهم المناطق الصحراوية القريبة من بحيرة الرزازة بحثا عن مطلوبين

التعليقات

يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ... الموضوع :

قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار

محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ... الموضوع :

هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي

كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ... الموضوع :

تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين

المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ... الموضوع :

شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا

رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ... الموضوع :

دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق

ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ... الموضوع :

النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور

بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ... الموضوع :

التفكير في بكرى

اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ... الموضوع :

صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة

عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني