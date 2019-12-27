الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش جنوب مدينة سامراء

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة، ان عناصر الحشد تمكنوا من احباط تعرض لداعش الارهابي جنوب مدينة سامراء.

وقالت الهيأة في بيان، ان "قوات الحشد الشعبي، عالجت محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة سامراء ومحاولتهم قطع طريق استراتيجي، بعد ان رصدت بالكاميرات الحرارية محاولة تسلل لعناصر التنظيم الاجرامي في منطقة تل الذهب جنوب سامراء ومحاولتهم قطع طريق قناة 14 باتجاه بلد و مرقد سيد محمد (ع)".

واضافت، ان "قوة من مفارز مكافحة متفجرات وقوة طوارئ تجهزت لتمشيط الطريق ومعالجة أهداف العدو التي تحاول تسلل ومباغتتهم".