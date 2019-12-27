شرطة كربلاء تعلن فرض سيطرتها الكاملة على شارع السناتر

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس، فرض سيطرتها الكاملة على شارع السناتر.

وذكرت القيادة في بيان إنه "تحت اشراف قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة محافظة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني، وبدعم وإسناد الأهالي وأصحاب المحال التجارية الغيارى ، القوات الأمنية تبسط سيطرتها التامة على شارع السناتر ومحيط المحافظة بشكل تام ".

واكدت أن "الهدوء والطمأنينة عادت في قلوب المواطنين في عموم مدينة كربلاء وذلك بتكاتف الجميع مع شرطة كربلاء".