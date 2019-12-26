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الناطق باسم مكتب القائد العام يوضح حقيقة تواجد قوات اميركية في نينوى وديالى


كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة حقيقة  تواجد قوات اميركية في نينوى وديالى.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الناطق باسم المكتب اللواء الكريم عبد الكريم خلف قوله ان "لا صحة لانتشار القوات الاميركية في قضاء مخمور  بمحافظة نينوى وقضاء خانقين في محافظة ديالى".

واضاف أن  "الحديث عن انتشار القوات الأميركية في قضائي مخمور بمحافظة نينوى وقضاء خانقين بمحافظة ديالى عار عن الصحة ويفتقد للمصداقية والدقة".

وتابع أن " الجيش العراقي ينتشر في القضاءين المذكورين"،مؤكداً أنه " أحياناً نستعين بقوات التحالف الدولي لتقديم الدعم الجوي فقط".

يشار الى أن بعض المواقع الإخبارية تناقلت خبراً مفاده بقيام القوات الأميركية بجولات استطلاعية في قضاء مخمور  وكذلك في خانقين وشن هجمات ضد عناصر داعش.

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