الدفاع تعلن ضبط 40 عبوة ناسفة في جزيرة بصلاح الدين

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن ضبط 40 عبوة ناسفة في جزيرة مكيشيفة في صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان إن "قطعات قيادة عمليات سامراء ومن خلال واجب مسح وتفتيش لجزيرة مكيشيفة تمكنت من العثور على (٤٠) عبوة قمعية ناسفة وعبوة عبارة عن جلكان سعة (٢٠) لترا من مخلفات داعش الارهابي".

وأضاف أنه "من خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق المشترك بين استخبارات القيادة ومكافحة ارهاب الضلوعية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب".