نائب عن تحالف القوى يدعو لبقاء عبد المهدي في منصبه: لا يمكن المجازفة بجر البلاد للمجهول

دعا النائب عن تحالف القوى العراقية، أحمد مظهر الجبوري، الخميس 26-12-2019، إلى بقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه، فيما حذر من ذهاب البلاد إلى المجهول.

وقال أحمد الجبوري، في حديث صحفي إن "البلاد تمر في ازمة حقيقة قد تجر الجميع للمجهول في ظل عدم التوافق على شخصية محددة لمنصب رئاسة الوزراء، وتعدد المرشحين وتباين الآراء".

وأضاف الجبوري، أن "البرلمان حسم كل القوانين التي تقود إلى اجراء انتخابات مبكرة"، مبيناً أنه "ولتفادي وقوع ازمات كبيرة بسبب الخلافات الحادة حول هوية رئيس الوزراء القادم، ليس هناك ضير من بقاء عبد المهدي كحل تفرضه الاوضاع الراهنة لتجاوز الازمة والانتقال الى مرحلة الانتخابات المبكرة، التي هي من ستحدد مستقبل البلاد وفق قناعة الشعب بكل اطيافه ومكوناته".

وشدد النائب عن تحالف القوى العراقية: على انه "لا يمكن المجازفة بجر البلاد الى ازمات اخرى قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه"،

داعياً القوى السياسية إلى "ضرورة الانتباه الى خطورة الموقف وتداعياته الخطيرة واهمية ان يكون الاهتمام الاكبر مركزا على اجراء انتخابات مبكرة تضمن الشفافية والنزاهة وتعطي الخيار للشعب بان يقول كلمته الفصل".

واقترح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، على القوى السياسية، إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بمنصبه حتى إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال شنكالي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "الواقع يقول انه من الصعب اختيار مرشح لرئاسة الحكومة ترضى عليه جميع الأطراف"، مقترحا "ابقاء عادل عبد المهدي مع تغيير كامل لحكومته قد يكون حلاً خاصة وان الكل متفق على اجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف، أن "صناديق الاقتراع هي من ستحدد من سيشكل الحكومة الا اذا كان ظاهر الامر ليس كباطنه".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته، في (29 تشرين الثاني 2019)، إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها فيما بعد، إلى ذلك ما تزال الكتل السياسية تتحاور بينها لطرح البديل عنه، الا أن جميع الأسماء التي طرحت لمنصب الرئاسة قد تم رفضها من قبل المتظاهرين، الذين توعدوا بتصعيد سلمي كبير، في حال تسمية رئيس جديد لا ينسجم مع الشروط التي وضعها المتظاهرون في ساحة التحرير.

ورفض رئيس الجمهورية اليوم الخميس مرشح تحالف البناء اسعد العيداني لرئاسة الوزراء وابدى استعداده للاستقالة من منصبه.