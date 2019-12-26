نائب عن البناء: قادرون على تقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء يُخرج العراق من حكومة الاحزاب

رجح النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية المنضوية في تحالف البناء، سعد شاكر، الخميس (26 كانون الأول، 2019) سحب الثقة من رئيس الجمهورية برهم صالح، في حال لم يلتزم بالأطر الدستورية والقانونية في اختيار رئيس وزراء الجديد حسب تعبيره.

وقال شاكر في حديث صحفي إن "تحالف البناء قادر على طرح أسماء مقبولة لرئاسة الوزراء، وخياراته ليست ضيقة، ولا تقتصر على اسم معين"، مبينا ان "العراق مليء بالكفاءات والسياسيين غير المتحزبين القادرين على إدارة المرحلة".

وأضاف ان "البناء سيقدم شخصية غير جدلية قادرة، على الانتقال من حكومة الأحزاب الى حكومة مستقلة".

وبين ان "رئيس الجمهورية ملزم بتطبيق الأطر الدستورية والقانونية، باعتبار ان رد البرلمان وصله بشأن ان البناء هو الكتلة الأكبر".

وأشار الى ان "هناك رد فعل برلماني سيكون ضد رئيس الجمهورية لاتهامه بالمماطلة في موشوع تكليف رئيس للحكومة الانتقالية، ومن الممكن ان تسحب الثقة منه".

وغادر رئيس الجمهورية، برهم صالح، بغداد متوجهاً إلى السليمانية، بعد اعتذاره عن تكليف، مرشح تحالف البناء، محافظ البصرة، اسعد العيداني، لرئاسة الوزراء

ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق "استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي".