مجلس الامن الوطني يقرر الغاء التدقيق الامني في المحافظات المحررة

قرر مجلس الأمن الوطني، الخميس، إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة .

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف لوكالة الأنباء العراقية إن "مجلس الأمن الوطني قرر بجلسته الـ19 اليوم، إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة باستثناء النازحين في المخيمات".

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأخيرة الموافقة على ما جاء في قرار اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة جراء العمليات الإرهابية رقم (816) لسنة 2019، بحسب الآتي:

1- تعديل اسم اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة جراء العمليات الإرهابية، ليصبح ( اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين ).

2- تكون مهمات ووظائف اللجنة آنفًا، دعم ومساعدة ومتابعة النازحين في حالة الطوارئ وإعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة.