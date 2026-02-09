منظمة اليونسيف: تطبيق نظام EMIS في أكثر من 16 ألف مدرسة عراقية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، اليوم الاثنين، عن تطبيق نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) في أكثر من 16 ألف مدرسة عراقية، فيما أشارت إلى تدريب أكثر من 14 ألف معلم وموظف مدرسي على نظام EMIS في مختلف أنحاء العراق، فقد ذكرت المنظمة في بيان، أن "المدارس الأفضل تبدأ بإدارة أفضل ، إذ إنه عبر نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) تتحول إدارة المدارس في العراق لدعم بيئات تعليمية أكثر أمانًا وتنظيمًا للأطفال"، مبينة أنه "بالنسبة للأطفال في مختلف أنحاء العراق، تبدأ التجربة المدرسية الإيجابية بالشعور بالأمان والدعم والتقدير، وعندما تكون المدارس مُدارة بشكل جيد ومنظمة ومستجيبة للاحتياجات، يصبح الأطفال أكثر قدرة على التعلم والمشاركة والازدهار، فإن تعزيز النظم التعليمية ليس مجرد إجراء تقني مجرد، بل هو عملية تؤثر مباشرة في نوعية الحياة اليومية للأطفال داخل المدرسة".

كما أضافت أنه "من خلال نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) تنتقل المدارس في العراق من الإدارة الورقية التقليدية إلى أنظمة أكثر هيكلة وموثوقية وشفافية"، مشيرة إلى أن "هذا التحول يسهم في تمكين السلطات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين من إدارة البيانات بكفاءة أكبر، وتحسين التخطيط، وتوفير دعم أفضل لبيئات تعلم الأطفال"، وتابعت أنه "بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة الوثيقة مع وزارة التربية العراقية ومنظمة اليونسكو، تدعم اليونسيف تنفيذ نظام EMIS كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز النظم التعليمية وتحسين تقديم الخدمات"، موضحة أنه "حتى كانون الأول 2025، جرى تطبيق النظام في 16,675 مدرسة في مختلف أنحاء العراق، نحو نصفها تلقى دعمًا مباشرًا من اليونسيف".

كذلك أوضحت أنه "بدعم مباشر من اليونسيف، جرى تدريب أكثر من 14,000 معلم وموظف مدرسي على استخدام نظام EMIS في جميع أنحاء العراق، وتشكل النساء نحو 50 بالمئة منهم"، لافتة إلى أن "نحو مليوني طفل مسجلون في مدارس عراقية تعتمد نظام EMIS ومن خلال دعم هذا النظام، تعمل اليونسيف وشركاؤها على تعزيز أسس نظام تعليمي أكثر مرونة، وتمكين المدارس والسلطات من التخطيط والإدارة وتقديم الخدمات التعليمية للأطفال في العراق بشكل أفضل وأكثر استدامة".