منوعات

كالة رويترز: صاروخ باتريوت أمريكي على الأرجح هو السبب وراء انفجار البحرين


نقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم إن صاروخ "باتريوت" أمريكي على الأرجح هو السبب وراء الانفجار الذي وقع في 9 مارس في البحرين وأسفر عن إصابة العشرات من المدنيين وتدمير منازل، فقد أظهر تحليل أجراه باحثون أكاديميون وراجعته رويترز أنه من المرجح أن بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت تشغلها الولايات المتحدة هي التي أطلقت صاروخ اعتراض تسبب في انفجار وقع قبل الفجر وأسفر عن إصابة العشرات من المدنيين وتدمير منازل في البحرين، بعد 10 أيام من بدء الحرب على إيران.

وحملت البحرين وواشنطن مسؤولية انفجار التاسع من مارس آذار لإيران، وقالت البحرين إنه أسفر عن إصابة 32 شخصا بينهم أطفال، بعضهم إصاباتهم خطيرة. وفي تعليق نشرته يوم الهجوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس إن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت حيا سكنيا في البحرين.

وردا على أسئلة من رويترز، اعترفت البحرين أمس السبت لأول مرة بأن ‌صاروخ باتريوت تسبب في الانفجار الذي وقع في حي المهزة في جزيرة سترة، قبالة العاصمة المنامة، والتي تضم أيضا مصفاة نفط.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية في بيان إن الصاروخ نجح في اعتراض طائرة مسيرة إيرانية في الجو، مما أنقذ أرواحا. وأضاف المتحدث أن الأضرار والإصابات لم تكن نتيجة اصطدام مباشر بالأرض من صاروخ اعتراض باتريوت والطائرة الإيرانية المسيرة.

ولم تقدم البحرين أو واشنطن أي دليل على تورط طائرة إيرانية مسيرة في الواقعة. وشكل استخدام أسلحة متطورة باهظة الثمن لصد هجمات طائرات مسيرة أرخص ثمنا سمة بارزة في الحرب. وتشير تلك الواقعة إلى مخاطر هذه الاستراتيجية وحدودها، فقد تسبب انفجار صاروخ باتريوت القوي، سواء اعترض طائرة مسيرة أم لا، في أضرار وإصابات كثيرة بينما عجزت الدفاعات الجوية البحرينية عن صد الضربات التي استهدفت مصفاة النفط القريبة في تلك الليلة، والتي أعلنت حالة القوة القاهرة بعد ساعات.

الإسرائيليون يهربون من صواريخ إيران عبر معبر طابا
الدول الآسيوية تتحول إلى الفحم مع تراجع إمدادات الغاز
أمريكا: مدير (FBI) يعترف بشراء بيانات مواقع الأمريكيين دون أمر قضائي
أمريكا: نيويورك تسجل أول إصابة بالسلالة الأخطر من فيروس جدري القردة
شركة مايكروسوفت تطلق مساعدا ذكيا يرصد صحتك ويحلل بياناتك الطبية
صحيفة سويسرية: إدارة ترامب تواجه مخاطر هائلة بعد شنها حربا ضد إيران
الصحفي الأميركي كارلسون: في حال كانت الولايات المتحدة هي من قصفت المدرسة في إيران "فلا تستحق القتال من أجلها"
إغلاق السفارة الأميركية في الكويت
السعودية تدين وتستنكر "الاعتداء الإيراني" على 5 دول عربية
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
