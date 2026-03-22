كالة رويترز: صاروخ باتريوت أمريكي على الأرجح هو السبب وراء انفجار البحرين

نقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم إن صاروخ "باتريوت" أمريكي على الأرجح هو السبب وراء الانفجار الذي وقع في 9 مارس في البحرين وأسفر عن إصابة العشرات من المدنيين وتدمير منازل، فقد أظهر تحليل أجراه باحثون أكاديميون وراجعته رويترز أنه من المرجح أن بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت تشغلها الولايات المتحدة هي التي أطلقت صاروخ اعتراض تسبب في انفجار وقع قبل الفجر وأسفر عن إصابة العشرات من المدنيين وتدمير منازل في البحرين، بعد 10 أيام من بدء الحرب على إيران.

وحملت البحرين وواشنطن مسؤولية انفجار التاسع من مارس آذار لإيران، وقالت البحرين إنه أسفر عن إصابة 32 شخصا بينهم أطفال، بعضهم إصاباتهم خطيرة. وفي تعليق نشرته يوم الهجوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس إن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت حيا سكنيا في البحرين.

وردا على أسئلة من رويترز، اعترفت البحرين أمس السبت لأول مرة بأن ‌صاروخ باتريوت تسبب في الانفجار الذي وقع في حي المهزة في جزيرة سترة، قبالة العاصمة المنامة، والتي تضم أيضا مصفاة نفط.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية في بيان إن الصاروخ نجح في اعتراض طائرة مسيرة إيرانية في الجو، مما أنقذ أرواحا. وأضاف المتحدث أن الأضرار والإصابات لم تكن نتيجة اصطدام مباشر بالأرض من صاروخ اعتراض باتريوت والطائرة الإيرانية المسيرة.

ولم تقدم البحرين أو واشنطن أي دليل على تورط طائرة إيرانية مسيرة في الواقعة. وشكل استخدام أسلحة متطورة باهظة الثمن لصد هجمات طائرات مسيرة أرخص ثمنا سمة بارزة في الحرب. وتشير تلك الواقعة إلى مخاطر هذه الاستراتيجية وحدودها، فقد تسبب انفجار صاروخ باتريوت القوي، سواء اعترض طائرة مسيرة أم لا، في أضرار وإصابات كثيرة بينما عجزت الدفاعات الجوية البحرينية عن صد الضربات التي استهدفت مصفاة النفط القريبة في تلك الليلة، والتي أعلنت حالة القوة القاهرة بعد ساعات.