عاجل : مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
منوعات

الصحفي الأميركي كارلسون: في حال كانت الولايات المتحدة هي من قصفت المدرسة في إيران "فلا تستحق القتال من أجلها"


أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أنه في حال تم إثبات أن الولايات المتحدة هي من قصفت مدرسة البنات في إيران، فإن هذا البلد "لا يستحق القتال من أجله"، إذ ذكر كارلسون في مقطع فيديو نشر: "إذا استيقظت في الصباح ووجدت نفسك تعيش في بلد يعتبر أنه من المقبول قتل ليس فقط الضباط ولكن أيضا بناتهم، فإن هذا البلد لا يستحق القتال من أجله".

ودعا الصحفي الأمريكي إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث، وأضاف: "بصفتنا أمريكيين، يجب أن نؤمن بأن هذا كان خطأ مأساويا، ولكن يجب أن نتأكد من ذلك. يجب أن نعرف على وجه اليقين للحفاظ على شرفنا".

وطرح الصحفي بعض التساؤلات حول مدى عشوائية الحادث. وقال: "يجب عليكم أن تصدقوا أنه كان حادثا، على الرغم من تعرضه لضربتين، بفارق 40 دقيقة، وهو ما يبدو وكأنه ضربة مزدوجة - ضربة واحدة، ثم ضربة على الأشخاص الذين جاؤوا لإنقاذ الجرحى. هذا ما يبدو عليه الأمر".

وقدرت وزارة التربية الإيرانية في وقت سابق عدد المدارس المتضررة على مستوى البلاد بأكثر من 65 مدرسة جراء العدوان الأمريكي‑الإسرائيلي.

وبحسب تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن حطام الصاروخ الذي يعتقد أنه من موقع الضربات المميتة التي وقعت في 28 فبراير على قاعدة بحرية ومدرسة ابتدائية في جنوب إيران يحمل علامات تتوافق مع صاروخ كروز أمريكي.

كذلك ذكرت قناة ABC في وقت سابق نقلا عن خبراء درسوا فيديو الضربة المزعومة، أن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران ربما يكون قد تم تنفيذه بواسطة صاروخ كروز "توماهوك" أمريكي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت 28 فبراير قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الأول الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما واسعة النطاق ضد إيران، تم استهداف مدرسة للبنات في ميناب. ووفقًا لآخر الإحصائيات، قُتل 171 شخصًا، معظمهم من الأطفال. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب بشأن قصف مدرسة بإيران في 28 فبراير.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
