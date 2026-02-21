منوعات

الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة تكشف تدريبات أمريكية في الخليج


نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لتدريبات ومناورات مشتركة نفذتها قواتها في كل من المملكة العربية السعودية وقطر خلال مطلع فبراير الجاري، حيث أوضحت القيادة، عبر منشور على صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، أن مشاة البحرية الأمريكية والبحارة المنتشرين في الشرق الأوسط شاركوا إلى جانب القوات البحرية الملكية السعودية في مناورات "إنديجو ديفندر"، بهدف تعزيز قابلية التنسيق العملياتي وصقل مهارات القتال المشترك.

وفي قطر، شارك عسكريون أمريكيون إلى جانب شركائهم القطريين في مسيرة عسكرية جرت بقاعدة العديد الجوية، نظمتها الكتيبة الخامسة والعشرون للإشارة الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي. فيما حمل المشاركون خلال المسيرة حقائب تزن نحو 25 رطلا لمسافة 25 كيلومترا، إحياء لذكرى تأسيس الكتيبة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة تكشف تدريبات أمريكية في الخليج
تطوير لقاح شامل ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19"
اعتقال الأمير أندرو للاشتباه في تسريبه معلومات سرية لإبستين
احذر من هذا البرنامج.. يهدد الهواتف ويسرق بيانات المستخدمين
أمريكا: وثائق تكشف اهتمام جيفري إبستين بنبات سام يحول الضحايا إلى "زومبي"!
قاض أمريكي يعرقل محاولة ترامب ترحيل طالب فلسطيني
دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب
قرارات أوروبية جديدة بشأن اللجوء من الدول العربية 
منظمة اليونسيف: تطبيق نظام EMIS في أكثر من 16 ألف مدرسة عراقية
ترامب: "لا نرغب في أي علاقة مستقبلية مع جامعة هارفارد" ويطالبها بمليار دولار
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك