الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة تكشف تدريبات أمريكية في الخليج

نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لتدريبات ومناورات مشتركة نفذتها قواتها في كل من المملكة العربية السعودية وقطر خلال مطلع فبراير الجاري، حيث أوضحت القيادة، عبر منشور على صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، أن مشاة البحرية الأمريكية والبحارة المنتشرين في الشرق الأوسط شاركوا إلى جانب القوات البحرية الملكية السعودية في مناورات "إنديجو ديفندر"، بهدف تعزيز قابلية التنسيق العملياتي وصقل مهارات القتال المشترك.

وفي قطر، شارك عسكريون أمريكيون إلى جانب شركائهم القطريين في مسيرة عسكرية جرت بقاعدة العديد الجوية، نظمتها الكتيبة الخامسة والعشرون للإشارة الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي. فيما حمل المشاركون خلال المسيرة حقائب تزن نحو 25 رطلا لمسافة 25 كيلومترا، إحياء لذكرى تأسيس الكتيبة.