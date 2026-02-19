عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
منوعات

اعتقال الأمير أندرو للاشتباه في تسريبه معلومات سرية لإبستين


ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نبأ اعتقال الأمير البريطاني، أندرو ماونتباتن-ويندسور، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات سوء سلوك خلال فترة توليه مهامه الرسمية، ويُذكر أن الأمير أندرو هو الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية والأمير فيليب (دوق إدنبرة)، وهو شقيق الملك الحالي للمملكة المتحدة، تشارلز الثالث.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، وصلت ست سيارات شرطة (مدنية) إلى "وود فارم"، مقر الإقامة الجديد للأمير في ساندرينغهام، وذلك بعد الساعة الثامنة صباحاً بقليل، فيما شوهد نحو ثمانية ضباط بملابس مدنية في الموقع، وبعد قرابة نصف ساعة، غادرت سيارة مدنية الموقع تبعتها سيارتان أخريان، ويُعتقد أن إحداهما كانت تُقل الحراس الشخصيين لماونتباتن-ويندسور.

بالمقابل، أصدرت السلطات البريطانية بياناً رسمياً أكدت فيه اعتقال "رجل في الستينيات من عمره بمقاطعة نورفولك" اليوم الخميس 19شباط/فبراير، للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بإساءة استخدام منصبه العام. وجاء في البيان: "نجري حالياً عمليات تفتيش في عدة عناوين بمقاطعتي بيركشاير ونورفولك".

فيما يقبع الرجل حالياً قيد الاحتجاز لدى الشرطة، التي أكدت التزامها بالتوجيهات الوطنية بعدم الكشف عن هوية الموقوف في هذه المرحلة، موضحةً أن "القضية لا تزال قيد التحقيق، لذا يجب التعامل مع النشر بحذر لتجنب ازدراء المحكمة". ورغم ذلك، أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن المشتبه به هو الأمير أندرو.

وتشير التقارير إلى أن التحقيق يرتبط بادعاءات ظهرت في وثائق نُشرت مؤخراً حول قضية جيفري إبستين، تزعم أن ماونتباتن-ويندسور شارك معلومات حساسة مع إبستين (المدان بجرائم جنسية) خلال فترة عمله مبعوثاً تجارياً لبريطانيا.

كما صرح مساعد قائد الشرطة، أوليفر رايت، بأنه تم فتح تحقيق رسمي بعد مراجعة شاملة، قائلاً: "من الضروري حماية نزاهة وموضوعية تحقيقنا بينما نعمل مع شركائنا للتحقق من هذه الادعاءات". وأضافت الشرطة أنها تدرك حجم الاهتمام العام الكبير بهذه القضية، متعهدة بتقديم مستجدات "في الوقت المناسب".

ويُذكر أن عملية الاعتقال قد جرت بالتزامن مع يوم ميلاد ماونتباتن-ويندسور السادس والستين.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
