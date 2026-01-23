صحيفة بوليتيكو: قادة أوروبا يشعرون بالذعر من نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته!

أفادت صحيفة بوليتيكو بأن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلات خاصة بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو روته أثار ذعرا واسعا بين السياسيين الأوروبيين، إذ أشارت الصحيفة إلى أن صدمة الأوروبيين من نشر هذه الرسائل كانت أعمق من رد فعلهم على تهديدات ترامب السابقة ضد الدول الأوروبية، والتي هدف من خلالها إلى الضغط عليها للحصول على تنازلات بشأن قضية غرينلاند، قبل أن يتراجع عنها لاحقا.

كذلك وصف دبلوماسي أوروبي تصرفات ترامب بأنها غير مقبولة، معبرا عن اعتقاده بأن هذا الحادث سيدفع القادة إلى التخلي عن استخدام تطبيقات المراسلة الفورية في تواصلهم. وقال: "الآن سيمر كل تواصل مكتوب بين القادة عبر طبقات بيروقراطية متعددة".

فيما أعرب دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن فقدان الثقة بين قادة أوروبا وترامب قد تنجم عنه عواقب وخيمة. وأشار أحد المصادر إلى أن مجرد تهديد ترامب بالسيطرة على غرينلاند بالقوة "أدخل (الحلف الأطلسي) إلى قسم العناية المركزة". وأضاف مصدر آخر: "الثقة ذهبت ولن تعود. أشعر أن العالم قد تغيّر جذريا".

ويذكر أن ترامب كان قد نشر سابقا على حسابه في منصة "تروث سوشيال" لقطات شاشة لرسائل خاصة أرسلها إليه ماكرون وروته. وفي رسالته، اقترح ماكرون تنظيم قمة لمجموعة السبع في باريس ودعا إلى مشاركة الجانب الروسي، بينما أثنى مارك روته في رسالته على السياسة الخارجية التي ينتهجها ترامب.