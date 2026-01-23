منوعات

صحيفة بوليتيكو: قادة أوروبا يشعرون بالذعر من نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته!


أفادت صحيفة بوليتيكو بأن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلات خاصة بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو روته أثار ذعرا واسعا بين السياسيين الأوروبيين، إذ أشارت الصحيفة إلى أن صدمة الأوروبيين من نشر هذه الرسائل كانت أعمق من رد فعلهم على تهديدات ترامب السابقة ضد الدول الأوروبية، والتي هدف من خلالها إلى الضغط عليها للحصول على تنازلات بشأن قضية غرينلاند، قبل أن يتراجع عنها لاحقا. 

كذلك وصف دبلوماسي أوروبي تصرفات ترامب بأنها غير مقبولة، معبرا عن اعتقاده بأن هذا الحادث سيدفع القادة إلى التخلي عن استخدام تطبيقات المراسلة الفورية في تواصلهم. وقال: "الآن سيمر كل تواصل مكتوب بين القادة عبر طبقات بيروقراطية متعددة".

فيما أعرب دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن فقدان الثقة بين قادة أوروبا وترامب قد تنجم عنه عواقب وخيمة. وأشار أحد المصادر إلى أن مجرد تهديد ترامب بالسيطرة على غرينلاند بالقوة "أدخل (الحلف الأطلسي) إلى قسم العناية المركزة". وأضاف مصدر آخر: "الثقة ذهبت ولن تعود. أشعر أن العالم قد تغيّر جذريا".

ويذكر أن ترامب كان قد نشر سابقا على حسابه في منصة "تروث سوشيال" لقطات شاشة لرسائل خاصة أرسلها إليه ماكرون وروته. وفي رسالته، اقترح ماكرون تنظيم قمة لمجموعة السبع في باريس ودعا إلى مشاركة الجانب الروسي، بينما أثنى مارك روته في رسالته على السياسة الخارجية التي ينتهجها ترامب.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك