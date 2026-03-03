منوعات

إغلاق السفارة الأميركية في الكويت


 

أعلنت السفارة الأمريكية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تعليق كامل أعمالها وإغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، حيث ذكر بيان للسفارة، أن "البعثة الدبلوماسية قررت وقف جميع العمليات القنصلية وخدمات التأشيرات والمواعيد الروتينية ابتداءً من اليوم، مع تقييد حركة الموظفين التابعين لها".

كما دعت السفارة الرعايا الأمريكيين المتواجدين في الكويت إلى "توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن تجمعات الجمهور، ومتابعة التحديثات الأمنية الرسمية عبر منصاتها المعتمدة".

إغلاق السفارة الأميركية في الكويت
فيسبوك