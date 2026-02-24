منوعات

خبير طب رياض يوضح بالأرقام، عدد الخطوات لحرق كيلوغراما من الدهون


أفاد الدكتور شالفا تسورتسوميا، أخصائي الطب الرياضي، بأن حرق كيلوغرام واحد من الدهون يتطلب من الجسم تحقيق عجز في السعرات الحرارية يُقدَّر بنحو 7700 سعرة حرارية، إذ أوضح الطبيب أن كيلوغراما واحدا من الدهون يعادل نحو 7700 سعرة حرارية مخزّنة في الجسم. ولتحقيق هذا العجز عبر المشي فقط، يحتاج الشخص إلى قطع ما بين 190 ألفا و200 ألف خطوة، أي ما يعادل قرابة 140 كيلومترا، وتابع، "يحرق الإنسان في المتوسط نحو 0.04 سعرة حرارية في كل خطوة، إلا أن هذا الرقم يختلف باختلاف الوزن والطول وسرعة المشي وطبيعة التضاريس. فالشخص الذي يزن 60 كيلوغراما يحرق ما بين 30 و35 سعرة حرارية لكل 1000 خطوة، بينما يحرق من يزن 80 كيلوغراما نحو 40 إلى 45 سعرة حرارية للمسافة نفسها. وبناء على ذلك، فإن شخصا يزن 70 كيلوغراما يحتاج إلى نحو 190 إلى 200 ألف خطوة لتحقيق عجز قدره 7700 سعرة حرارية، أي ما يعادل حوالي 140 كيلومترا".

وأضاف أنه عند توزيع هذا الجهد على مدار شهر، فإن فقدان كيلوغرام واحد عبر المشي فقط يتطلب قطع ما بين 6000 و7000 خطوة يوميا، إضافة إلى مستوى النشاط المعتاد.

كما لفت الطبيب إلى أن المشي لا يحرق الدهون فحسب، بل يستهلك أيضا الغليكوجين، وهو مخزون الكربوهيدرات في العضلات. كما نبّه إلى أن خلق عجز كبير في السعرات الحرارية قد يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض.

كذلك أكد أن الاعتماد على المشي وحده لإنقاص الوزن يُعد أمرا صعبا دون تعديل النظام الغذائي. فمثلا، لحرق 350 سعرة حرارية — تعادل قطعة حلوى واحدة — يحتاج الشخص إلى المشي ما بين 9000 و10000 خطوة، ما يجعل الامتناع عنها أسهل بكثير من حرقها.

فيما ختم بالتأكيد على أن المشي 10000 خطوة يوميا يُعد وسيلة ممتازة للوقاية من الخمول البدني والحفاظ على الصحة العامة، إلا أن استخدام عدد الخطوات كأداة دقيقة لإنقاص الكيلوغرامات ليس دقيقا تماما، إذ إن فقدان الوزن يتطلب تحقيق عجز معتدل في السعرات الحرارية من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم، ويُعد المشي وسيلة فعّالة لدعم هذا الهدف والحفاظ على النتائج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير طب رياض يوضح بالأرقام، عدد الخطوات لحرق كيلوغراما من الدهون
عين التنين الصينية، تهديد جديد يقلب موازين الحرب الخفية بين أمريكا وإيران
إذاعة عبرية تكشف مخاوف إسرائيل من عودة العلاقات بين مصر وإيران
الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة تكشف تدريبات أمريكية في الخليج
تطوير لقاح شامل ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19"
اعتقال الأمير أندرو للاشتباه في تسريبه معلومات سرية لإبستين
احذر من هذا البرنامج.. يهدد الهواتف ويسرق بيانات المستخدمين
أمريكا: وثائق تكشف اهتمام جيفري إبستين بنبات سام يحول الضحايا إلى "زومبي"!
قاض أمريكي يعرقل محاولة ترامب ترحيل طالب فلسطيني
دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك