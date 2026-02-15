منوعات

دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب


أظهرت دراسة علمية بريطانية أن النظام الغذائي النباتي عالي الجودة يلعب دورا محوريا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ شملت الدراسة 190,092 شخصا بالغا من متوسطي العمر وكبار السن من بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة (UK Biobank)، ولم يكن أي منهم يعاني من قصور القلب في بداية الدراسة. وخلال 13 عاما من المتابعة، سُجلت 4,351 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وقيم العلماء الأنظمة الغذائية للمشاركين باستخدام ثلاثة مؤشرات: إجمالي الأطعمة النباتية، الأطعمة النباتية "الصحية"، والأطعمة النباتية "غير الصحية". وشملت الأطعمة النباتية الصحية الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، بينما شملت الأطعمة الأقل صحة الحبوب المكررة والحلويات والسكاكر وغيرها من الأطعمة المصنعة، حتى وإن لم تكن تحتوي على لحوم.

كما أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة النباتية عالية الجودة انخفض لديهم خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 16% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل. وفي المقابل، ارتبط النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية "الأقل صحة" بزيادة خطر الإصابة بنسبة 11%.

فيما يؤكد الباحثون أن التغذية النباتية وحدها لا تضمن الحماية، إذ تكمن أهمية الوقاية من قصور القلب في اختيار الأطعمة وطريقة معالجتها. ويمكن للنظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة أن يكون أكثر فائدة لصحة القلب في منتصف العمر وكبار السن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب
قرارات أوروبية جديدة بشأن اللجوء من الدول العربية 
منظمة اليونسيف: تطبيق نظام EMIS في أكثر من 16 ألف مدرسة عراقية
ترامب: "لا نرغب في أي علاقة مستقبلية مع جامعة هارفارد" ويطالبها بمليار دولار
منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس نيباه خارج الهند
صحيفة بوليتيكو: قادة أوروبا يشعرون بالذعر من نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته!
أردوغان: على المسلحين الكرد إلقاء سلاحهم
ترامب في رسالة "لم أعد أفكر بالسلام فقط"
كوريا الجنوبية: الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس كوريا الجنوبية السابق
مكتب التحقيقات الأمريكي يعلن عن مكافأة بعد تخريب مركبات تابعة لإدارة الهجرة في مينيابوليس
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك