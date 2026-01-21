أردوغان: على المسلحين الكرد إلقاء سلاحهم

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن على المسلحين الكرد إلقاء سلاحهم، فيما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و(قسد)، فقد ذكر أردوغان في تصريح نشرته وسائل إعلامية أن "قسد لم تلتزم باتفاق 10 آذار وبتسليم الأراضي للحكومة السورية"، مؤكداً "أننا ندعم دولة سورية موحدة ومستقلة والجيش السوري يعمل على تحقيق ذلك".

وأضاف: "نبارك لحكومة سوريا وشعبها العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها مؤخراً، كما نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقسد".

كما أكد على "ضرورة ان تلقي قسد السلاح وتسلم الأراضي للحكومة السورية"، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد للمشكلة في سوريا هو الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس".