عاجل : "قسد" تؤكد الانسحاب من مخيم الهول: اضطررنا بسبب التهديدات المتزايدة
منوعات

أردوغان: على المسلحين الكرد إلقاء سلاحهم


 

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن على المسلحين الكرد إلقاء سلاحهم، فيما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و(قسد)، فقد ذكر أردوغان في تصريح نشرته وسائل إعلامية أن "قسد لم تلتزم باتفاق 10 آذار وبتسليم الأراضي للحكومة السورية"، مؤكداً "أننا ندعم دولة سورية موحدة ومستقلة والجيش السوري يعمل على تحقيق ذلك".

وأضاف: "نبارك لحكومة سوريا وشعبها العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها مؤخراً، كما نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقسد".

كما أكد على "ضرورة ان تلقي قسد السلاح وتسلم الأراضي للحكومة السورية"، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد للمشكلة في سوريا هو الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أردوغان: على المسلحين الكرد إلقاء سلاحهم
ترامب في رسالة "لم أعد أفكر بالسلام فقط"
كوريا الجنوبية: الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس كوريا الجنوبية السابق
مكتب التحقيقات الأمريكي يعلن عن مكافأة بعد تخريب مركبات تابعة لإدارة الهجرة في مينيابوليس
الاردن: هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب منطقة البحر الميت
ناشط دنماركي يدعو لنقل بلاط ولي عهد الدنمارك إلى عاصمة غرينلاند
مبيعات أعلام غرينلاند ترتفع بشكل كبير في الدنمارك بالتزامن مع محاولة ترامب السيطرة على الجزيرة
فايننشال تايمز: معظم سكان غرينلاند لا يرغبون في أن يصبحوا مواطنين أمريكيين
ترامب: "أخلاقياتي فقط تحدد صلاحياتي العالمية ولا أحتاج إلى القانون الدولي"
تقرير عبري: السعودية تبتعد عن اتفاقيات إبراهام وتبني تحالفا أمنيا بديلا مع مصر وتركيا وباكستان
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك